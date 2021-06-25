В Гонконге закрыли крупнейшее оппозиционное издание

В Гонконге прекратило свою деятельность крупнейшее оппозиционное издание Apple Daily. В ночь на пятницу горожанам раздали последний выпуск газеты. Как сообщает South China Morning Post, эта акция оказалась довольно успешной - "ради Гонконга" было роздано около миллиона экземпляров. Однако, похоже, что это действительно был последний выпуск Appl Daily в прежнем формате — теперь редакция перебирается на Тайвань. А учредитель и основной спонсор - предприниматель Джимми Лай уже находится в тюрьме по обвинению в участии в беспорядках в 2019 г.

Ситуацией воспользовались на Западе - министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, официальный представитель Европейского союза, и некоторые законодатели США в среду обвинили Китай в подавлении свободы прессы.

В самом Китае отмечают, что Apple Daily не просто СМИ, пусть и оппозиционное. Неслучайно, даже во время массовых беспорядков, бушевавших в Гонконге, его мало кто упоминал и цитировал, но именно это издание играло важную роль в координации протестующих.

Как отмечает Global Times, Apple Daily начала свою деятельность за два года до передачи Гонконга Британией в состав КНР в 1997 году. Постепенно газета стала базовым лагерем общественного мнения и мобилизовала силы сопротивления в Гонконге, чтобы действовать против центральных властей Китая в сговоре правительствами таких стран, как США и Великобритания.

“Ни одна западная страна не допустит существования такого центра, который манипулирует общественным мнением, чтобы противостоять конституционной системе страны”, - подчёркивает главред GT Ху Сицзинь. В качестве примера он привёл ситуацию в США, когда экс-президенту Дональду Трампу закрыли аккауннт в твиттере, а после этого было заблокировано приложение Parler, котором собирались сторонники Трампа.