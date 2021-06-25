В Челябинске гособвинение просит 4 года колонии для депутата Алеси Субботиной по делу о мошенничестве

В Челябинске гособвинение просит для депутата райсовета Калининского района Алеси Субботиной, обвиняемой в мошенничестве, 4 года в колонии общего режима, передает корреспондент Накануне.RU.

"От услышанного в шоке. Прокурор запросила 4 года общего. Только сегодня пришла в чувства. Прокуратура просит признать виновной за мошенничество по ст.159, ч.4. Абсолютно не согласна. С потерпевшим Рыловым и его женой была договоренность, что переоформим его квартиру на меня, на время взятия займа. Все мы были согласны. Затем с согласия Рылова квартира была продана, правда он с женой не поделился. С Рыловым расстались без претензий, всех всё устраивало. Пока я не стала депутатом 5 лет тишина была. Связываю жесткую позицию прокуратуры по моему делу в суде, потому что я неугодный депутат для главы Калининского района и председателя Совета депутатов", - сообщила депутат на своей странице в Facebook.

Напомним, Субботину обвиняют в мошенничестве с жильем. Следствие считает, что несколько лет назад, когда она работала риелтором, она незаконно завладела квартирой и долей в еще одной квартире - общий ущерб составил 2,5 млн руб. 11 марта 2020 года Калининский районный суд заключил Субботину под стражу до 10 мая 2020 года. Однако 24 марта Челябинский областной суд после протестов общественности изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. В апреле 2020 года прокуратура Калининского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата. Дело направлено в суд.