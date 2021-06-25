25 Июня 2021
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Общество Свердловская область
прививка от кори, корь, вакцинация, врач, игла, шприц (2016) | Фото: Puzkarapuz.ru

Депутаты помогут екатеринбуржцам из отдаленных районов привиться от коронавируса

В отдаленных микрорайонах Екатеринбурга стартовала вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Медицинской фракции, первыми привились жители микрорайона Исток. Вакцинация в местной поликлинике №2 стала возможной благодаря помощи депутата Екатеринбургской городской думы Михаила Вечкензина, который подарил медучреждению холодильник для хранения препарата "Спутник V".

"Недавно Медицинская фракция депутатов гордумы по инициативе Алексея Вихарева провела первую в стране вакцинацию прямо в жилом доме, по месту жительства. Сейчас мы хотим охватить большое количество дворов во всем городе. Чтоб людям было максимально удобно, мы, депутаты, договариваемся о сотрудничестве с больницами своих округов и увеличиваем пункты вакцинации. Так, сегодня, при моей поддержке, проходит вакцинация в поликлинике микрорайона Исток", - прокомментировал Михаил Вечкензин.

Только в первый день от COVID-19 привилось 60 жителей отдаленного микрорайона. До этого все они записались через регистратуру поликлиники, получили консультации по противопоказаниям и допуск от своих участковых врачей, а на месте пациентов ждал осмотр медиков.

Вакцинация(2021)|Фото: пресс-служба медицинской фракции

"Люди охотно, с удовольствием идут вакцинироваться. Отказов очень мало. Понимают, что прививка – один из лучших способов защититься от коронавируса. Видно, что у людей появилось осознание и ответственность по отношению к здоровью своему и своих близких. Я тоже поставила прививку и сейчас у меня высокий показатель антител, чувствую себя защищенной, приходя на работу в больницу", - рассказала заведующая поликлиникой №2 ЦГКБ №1 Елена Гребенюкова

Все привившиеся получили от депутата подарки и памятки о том, когда прийти на вторую прививку. По словам Вечкензина, на очереди организация вакцинации на территории Октябрьского района: Компрессорный, Кольцово, Лечебный, Синие Камни и Малый Исток.

Вакцинация(2021)|Фото: пресс-служба медицинской фракции

"Проблема "окраин" в том, что жителям далеко и неудобно добираться в пункты вакцинации, которые сегодня организованы в торговых центрах, в основном, в центральной части города. В поликлиниках, соответственно, большие очереди. Поэтому решили сделать вакцинацию еще ближе и удобнее, проводить ее во дворах жилых домов. Сейчас достигнуты предварительные договоренности с управляющими компаниями и ТСЖ – они готовы предоставить помещения, ведем переговоры с врачами, начинаем подбор желающих поставить прививку. Думаем, что все у нас получится!" - дополнил депутат.

Вакцинация(2021)|Фото: пресс-служба медицинской фракции

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Теги: медицинская фракция, вакцинация от коронавируса



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