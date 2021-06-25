В Крыму опрокинулся микроавтобус с детьми из ЯНАО

В Крыму опрокинулся автобус, в котором ехали дети из Салехарда и Нового Уренгоя, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Вылетаю в Крым. Накануне возле Симферополя микроавтобус с ямальскими подростками попал в ДТП, машину опрокинуло на бок. В автобусе было 19 детей из Нового Уренгоя и Салехарда. У двух мальчиков – ушибы и ссадины, у одного парня – небольшое рассечение. Ребятам уже оказана вся необходимая медицинская помощь в больнице. После обследования врачами принято решение, что ребят оставлять в больнице нет необходимости. Ночевали они уже в лагере вместе со всей группой. Сопровождающий группы на постоянной прямой связи с родителями ребят", - написал в своём Instagram глава департамента молодёжной политики и туризма Ямала Наиль Хайруллин.



Причины аварии устанавливает ГИБДД.

"Важно отметить, что автобус соответствует всем требованиям по перевозке детей. Все ребята были пристёгнуты ремнями безопасности, это и позволило избежать серьёзных травм. В Крым ямальская делегация отправилась на сборы "Черноморский рубеж". Сборы проводятся в гарнизоне посёлка Кача. Ребята направлялись в экспедицию на горную подготовку к нижнему плато массива Чатыр-Даг. Программа сборов предварительно остаётся без изменений. Всего в этом году в двух сменах сборов примут участие 78 ямальских подростков", - уточнил Хайруллин.

По его словам, для парней, которые получили травмы, программа будет проходить в щадящем режиме.

"Обязательно встречусь со всеми участниками сборов на месте", - подытожил Хайруллин.

По предварительным данным, в 19.40 24 июня "Mercedes Sprinter", выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество водителю автомобиля "Volkswagen", ехавшего в попутном направлении, сообщили Накануне.RU в Главном следственном управлении СКР по Крыму и Севастополю. Микроавтобус, в котором на экскурсию ехали 19 подростков 16-18 лет, упал на бок. Двое детей госпитализированы, им оказана необходимая помощь. По факту аварии началась проверка.