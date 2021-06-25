Россиянку Сапегу, задержанную в Минске, перевели под домашний арест

Россиянку Софью Сапегу, задержанную в Минске, перевели под домашний арест.

Девушка живет в съемной квартире в Минске. Как пишет Mash, об этом ее родители рассказали BBC.

Сапега была арестована в Белоруссии после вынужденной посадки лайнера компании Ryanair в Минске, вместе с основателем признанного экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. По данным Baza, Протасевича также перевели под домашний арест.

Гражданка РФ подозревается в разжигании социальной розни и участии в массовых беспорядках. Утверждается, что она является администратором Telegram-канала, где публикуют персональные данные силовиков.

Ранее посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов заявил, что в ситуации с Сапегой Москва не оказывает давления на Минск.

По словам российского дипломата, ведутся следственные действия, российская сторона ждет их завершения и формулирования обвинения по их итогам, пишет Regnum.