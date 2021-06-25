Под Челябинском при проведении строительных работ нашли снаряд времен Гражданской войны
В поселке Долгодеревенское обезвредили боеприпас времен Гражданской войны, сообщили Накануне.RU в управлении Росгвардии по Челябинской области.
Боеприпас обнаружили рабочие при проведении работ недалеко о стройплощадки нового стадиона. Специалисты идентифицировали находку как 122-миллиметровый неразорвавшийся артиллерийский снаряд, прошедший канал ствола, времен Гражданской войны.
Боеприпас перевезли на полигон и уничтожили.