UEFA отменил правило выездного гола в еврокубках с предстоящего сезона

Союз европейских футбольных ассоциация (UEFA) отменил правило выездного гола в еврокубках с предстоящего сезона.

Как сообщает пресс-служба UEFA, это коснётся всех еврокубковых турниров под эгидой организации. Отмена правила вступает в силу с квалификации клубных соревнований сезона-2021/22.

Напомним, что правило начало действовать с 1965 года. При равенстве забитых и пропущенных мячей в двухматчевом противостоянии преимущество получал тот клуб, который забил больше голов в выездных матчах.