25 Июня 2021
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Коллаж, плата за электричество (2020) | Фото: Накануне.RU

ФАС: индексация тарифов ЖКХ с 1 июля в среднем по стране не превысит 3,3%

Федеральная антимонопольная служба России в преддверии повышения тарифов на услуги ЖКХ (повышаются один раз в год – с 1 июля) сообщила об усилении контроля за предельными индексами изменения платы.

Средний размер индексации тарифов ЖКХ по стране не превысит 4% - это по прогнозу (хотя инфляция уже давно превысила эту цифру). Тем не менее, ФАС собирается следить за ситуацией на местах. "В результате такой работы изменение размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем по стране с 1 июля не превысит 3,3%", - говорится в сообщении ФАС. 

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Теги: фас, индексация, тарифы жкх, инфляция



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