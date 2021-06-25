Посольство РФ назвало голословным заявление Пентагона об инциденте с эсминцем Defender

Посольство РФ в США ответило на слова пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби по поводу инцидента с британским эсминцем HMS Defender у побережья Крыма.

"Обвинения против России в дезинформации по инциденту с британским эсминцем Defender (он же "Агрессор") голословны", - говорится на странице дипведомства в Twitter.

Ранее Кирби заявил, что сообщения о предупредительной стрельбе по курсу движения британского эсминца являются "примером дезинформации", пишет Regnum.

Пентагон руководствуется позицией Министерства обороны Великобритании, которое "открыто заявило о том, что никаких предупредительных выстрелов не было".

23 июня Минобороны России заявило о вторжении эсминца Defender в российские территориальные воды у мыса Фиолент в Крыму.

По данным российских военных, британский корабль вошел в воды РФ на три километра и не реагировал на предупреждения. Поэтому бомбардировщик Су-24 сбросил четыре осколочно-фугасные бомбы по курсу движения судна. Также сообщалось, что предупредительную стрельбу открывал пограничный сторожевой корабль.

После инцидента военный атташе Великобритании в России был вызван в Минобороны РФ.

Ранее ФСБ России опубликовала видео, которое демонстрирует нарушение границ РФ британским эсминцем Defender в Черном море. Съемка велась из российского сторожевого корабля.