25 Июня 2021
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Политика В России
Шолбан Кара-оол, глава Республики Тыва (2020) | Фото: gov.tuva.ru

Экс-глава Тывы будет отвечать в "РусГидро" за связи с общественностью и госорганами

Экс-глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол, руководивший регионом 14 лет и ушедший в отставку в начале апреля этого года, будет работать в "РусГидро".

Кара-оол будет курировать связи с госорганами и общественностью в должности заместителя генерального директора компании, пишет РБК. Кроме того, в его зоне ответственности будет развитие стратегии "РусГидро" в Сибири и процесс по переводу исполнительного аппарата компании из Москвы в Красноярск.

Интересно, что до 2019 года на этой должности трудился Владимир Маркин – бывший официальный представитель Следственного комитета России.

Политологи отмечают, что отставка Кара-оола была по собственному желанию и, скорее всего, не связана с особым недовольством его работой в Москве. Кара-оол, кстати, возглавил список "Единой России" на выборах в Госдуму в Тыве, Хакасии и Красноярском крае.

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Теги: русгидро, шолбан кара-оол, связи с общественностью, тыва



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