25 Июня 2021
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Политика За рубежом
Дональд Трамп (2020) | Фото: Первый канал

Теория заговора: в США появились слухи о возвращении Трампа в президентское кресло в августе

Министерство внутренней безопасности США (Department of Homeland Security, DHS) обеспокоено появившимися слухами о том, что Дональд Трамп может вновь возглавить страну, причем уже в августе. Теория заговора на счет того, что он будет восстановлен на посту президента накануне обсуждалась на закрытой встрече представителей DHS и членов Конгресса, пишет Politico.

Члены палаты представителей раскритиковали работу DHS за то, что в стране (возможно, с подачи самого Трампа) распространяются дезинформация и подобные теории, которые, по мнению конгрессменов, могут разжигать насилие и усиливать напряженность.

Чиновники министерства отметили, что конкретных, заслуживающих доверия фактов, связанных с "возвращением" Трампа нет, но ведомство следит за обсуждением этой темы в интернете, в том числе и среди экстремистских сообществ. Также в DHS считают, что такие слухи подпитывают идею о нелегитимности и фальсификации выборов, в результате которых президентом стал Джо Байден.

Издание сообщает, что хоть слухи ни на чем и не основаны, в них склонны верить до трети избирателей-республиканцев (как показал опрос).

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Теги: дональд трамп, слухи, теория заговора, президент



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