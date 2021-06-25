25 Июня 2021
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Общество Челябинская область
кран, вода (2019) | Фото:Накануне.RU

В южноуральском городе, где жители несколько дней живут без воды, в течение суток восстановят водоснабжение

Водоснабжение в Локомотивном городском округе будет восстановлено в течение суток. Об этом накануне вечером заявил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе по итогам визита в муниципалитет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Напомним, жители Локомотивного городского округа пожаловались на проблемы с водоснабжением. В администрации рассказали, что ограничение водоснабжения было введено из-за аварийной ситуации на водоводе и снижения запасов воды. В период с 14 по 21 июня на водоводе было выявлено пять прорывов, которые устранены. 23 июня на водоводе снова произошла аварийная ситуация, два порыва были устранены в этот же день. По поручению губернатора в муниципалитет выехал Юлий Элбакидзе.

По словам министра, в территории никто не занимается эксплуатацией и не понимает, как осуществлять водоснабжение города. На насосной станции отсутствуют должностные инструкции, технологические схемы, режимные карты.

По поручению Алексея Текслера главы муниципалитетов до 11 июня должны были провести обследование всех объектов водоснабжения и принять исчерпывающие меры по бесперебойному обеспечению жителей водой. Однако, министр сделал вывод, что данная работа в муниципалитете не проведена.

"Глава до настоящего времени на объектах водоснабжения не появлялся, это он сам подтвердил. Руководитель муниципального предприятия ситуацией частично владеет, по данному факту будет проведена проверка", – подчеркнул он.

Юлий Элбакидзе рассказал, что проблема в Локомотивном появилась месяц назад, когда 29 мая резко упало поступление воды в резервуары. Администрация и муниципальное предприятие должны были провести мероприятия по изучению причины произошедшего, но эта работа не проводилась. Проблемой начали заниматься только три дня назад.

В охранной зоне водопровода были зафиксированы несанкционированные работы. Неизвестные люди вырезают старый водопровод железный, который был выведен из эксплуатации после ввода в эксплуатацию нового.

"То есть идет, по сути, хищение муниципального имущества. Мы этот вопрос сейчас подняли, прокуратура подтвердила, что взяла на контроль, и в ближайшее время решится вопрос о возбуждении уголовного дела. Проблема в том, что работают неизвестные люди, техника, они могут оказать негативное влияние на работу нового водопровода, который проложен в том месте, где они ведут свои раскопки", - подчеркнул министр.

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Теги: вода, водоснабжение, Локомотивный, Алексей Текслер, министр,



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