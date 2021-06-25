В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре закончился первый компонент вакцины от коронавируса

В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре из-за возросшего спроса на прививки от COVID-19 (за последние двое суток привито 5,2 тыс. человек) закончился первый компонент вакцины.

"В городах вакцина на исходе. Поэтому мы вынуждены приостановить сегодня работу кабинетов вакцинации по введению первого компонента вакцины в "Вивее", КДЦ, 11 поликлинике, 10 поликлинике, 5 поликлинике, поликлиниках Комсомольска-на-Амуре. Вакцинация вторым компонентом продолжится в обычном режиме. В связи с отсутствием вакцины сегодня, в субботу и воскресенье не работает мобильный пункт в "Арене Ерофей". В "Броско Молле" прививаем сегодня первым компонентом 80 человек, в бизнес-центре "Пушкинский" 20 человек. Таковы остатки вакцины. Вторые компоненты есть в достаточном количестве", - говорится в официальном заявлении хабаровского краевого минздрава.

Власти ожидают, что в ближайшие два дня в регион будет поставлено 15 тыс. доз вакцины, график работы кабинетов вакцинации обещают изменить, чтобы все желающие могли поставить прививку. Так, мобильные пункты будут переведены в режим работы до 24 часов либо даже в круглосуточный режим, если будет такой запрос от населения. В поликлиниках кабинеты будут работать до 20 часов.