25 Июня 2021
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Вакцина от коронавируса &quot;Спутник V&quot; (2021) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре закончился первый компонент вакцины от коронавируса

В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре из-за возросшего спроса на прививки от COVID-19 (за последние двое суток привито 5,2 тыс. человек) закончился первый компонент вакцины.

"В городах вакцина на исходе. Поэтому мы вынуждены приостановить сегодня работу кабинетов вакцинации по введению первого компонента вакцины в "Вивее", КДЦ, 11 поликлинике, 10 поликлинике, 5 поликлинике, поликлиниках Комсомольска-на-Амуре. Вакцинация вторым компонентом продолжится в обычном режиме. В связи с отсутствием вакцины сегодня, в субботу и воскресенье не работает мобильный пункт в "Арене Ерофей". В "Броско Молле" прививаем сегодня первым компонентом 80 человек, в бизнес-центре "Пушкинский" 20 человек. Таковы остатки вакцины. Вторые компоненты есть в достаточном количестве", - говорится в официальном заявлении хабаровского краевого минздрава.

Власти ожидают, что в ближайшие два дня в регион будет поставлено 15 тыс. доз вакцины, график работы кабинетов вакцинации обещают изменить, чтобы все желающие могли поставить прививку. Так, мобильные пункты будут переведены в режим работы до 24 часов либо даже в круглосуточный режим, если будет такой запрос от населения. В поликлиниках кабинеты будут работать до 20 часов.

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Теги: хабаровск, комсомольск-на-амуре



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