Родственники погибших в ДТП возле Алатыря настояли на пересмотре наказания Васильеву

Родные погибших в страшном ДТП у Алатыря по вине сына полковника Росгвардии Владимира Васильева, которого признали виновным в аварии 2019 г., подали иск в Свердловский областной суд на пересмотр решения Ленинского районного суда. По их мнению, Васильев получил слишком мягкое наказание.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского облсуда, дата рассмотрения дела пока не назначена, однако с материалами дела судья уже ознакамливается.

Напомним, что 10 марта текущего года виновнику ДТП дали 9 лет и 3 месяца колонии общего режима. Он также выплатит 2,5 млн руб. в счет возмещения морального вреда родственникам погибших. С компенсацией материального вреда суд еще не определился.

Родственники погибших также посчитали приговор сыну полковника Росгвардии недостойным наказанием для того, кто убил двух человек. Изначально они рассчитывали минимум на 20 лет, позже, когда гособвинение потребовало 13 лет, с учетом всех обстоятельств, были уверены, что Васильев получит минимум 11. Сейчас же, уверена вдова Ирина Алферова, виновник трагедии сможет отсидеть еще меньше и, в конце концов, выйдет по УДО после возмещения морального вреда.