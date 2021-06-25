АТОР: Началась массовая аннуляция туров в Краснодарский край

Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила о начале массовой аннуляции туров в Краснодарский край из-за анонсированных властями региона антиковидных ограничений.

Напомним, регион с 1 июля вводит обязательную проверку ПЦР-тестов на коронавирус или справки о прививке для всех заселяющихся в гостиницы, пансионаты, санатории. С 1 августа все отели и гостиницы в Краснодарском крае закроются для непривитых граждан. Туристов будут заселять только при наличии сертификата о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медотвод.

В сообщении ассоциации говорится, что данное решение нанесет "колоссальный удар" по туроператорам, которые будут вынуждены осуществлять возвраты денег туристам.

По прогнозу, минимум 50% туристов может отказаться от поездки в регион. Отмечается, что только на август 2021 года приходится 25% годового дохода всей индустрии края.

АТОР просит правительство, Ростуризм и власти Краснодарского края не допустить срыва курортного сезона. Предлагается смягчить правила заселения в отели курортов и разрешить принимать гостей как с сертификатом о вакцинации, так и при наличии отрицательного ПЦР-теста – "так же, как это делают зарубежные страны".

Ранее пресс-секретарь Российского союза туроператоров Иринуа Тюрина сообщила, что текущая ситуация не является форс-мажором, поэтому отказаться от тура, скорее всего, можно будет только с предусмотренным в договоре штрафом.

Операторы говорят, что у них сейчас продано 75-80% туров на лета, при этом на Краснодарский край и Крым приходится 75% внутреннего туризма.