АТОР: Началась массовая аннуляция туров в Краснодарский край

25 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Потоп в Крыму: власти ждут у моря погоды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Южный ФО В России
пляж, отпуск, туризм, шезлонг (2020) | Фото: Накануне.RU

АТОР: Началась массовая аннуляция туров в Краснодарский край

Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила о начале массовой аннуляции туров в Краснодарский край из-за анонсированных властями региона антиковидных ограничений.

Напомним, регион с 1 июля вводит обязательную проверку ПЦР-тестов на коронавирус или справки о прививке для всех заселяющихся в гостиницы, пансионаты, санатории. С 1 августа все отели и гостиницы в Краснодарском крае закроются для непривитых граждан. Туристов будут заселять только при наличии сертификата о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медотвод.

В сообщении ассоциации говорится, что данное решение нанесет "колоссальный удар" по туроператорам, которые будут вынуждены осуществлять возвраты денег туристам.

По прогнозу, минимум 50% туристов может отказаться от поездки в регион. Отмечается, что только на август 2021 года приходится 25% годового дохода всей индустрии края.

АТОР просит правительство, Ростуризм и власти Краснодарского края не допустить срыва курортного сезона. Предлагается смягчить правила заселения в отели курортов и разрешить принимать гостей как с сертификатом о вакцинации, так и при наличии отрицательного ПЦР-теста – "так же, как это делают зарубежные страны".

Ранее пресс-секретарь Российского союза туроператоров Иринуа Тюрина сообщила, что текущая ситуация не является форс-мажором, поэтому отказаться от тура, скорее всего, можно будет только с предусмотренным в договоре штрафом.

Операторы говорят, что у них сейчас продано 75-80% туров на лета, при этом на Краснодарский край и Крым приходится 75% внутреннего туризма.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: атор, краснодарский край



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.06.2021 16:31 Мск Антиковидные ограничения могут привести к концу сезона в Краснодарском крае, - туроператоры
Ранее 24.06.2021 13:54 Мск С 1 августа отели Краснодарского края будут принимать только привитых гостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети