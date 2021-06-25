Большая часть огнеборцев покинула "Денежкин камень" после локализации пожаров

В уральском заповеднике "Денежкин камень" локализовали оба пожара на общей площади в 120 га. Вчера вечером удалось остановить распространение огня на площади в 57,13 га.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе заповедника, говорить о ликвидации обоих пожаров пока рано и сейчас все еще продолжается окарауливание силами двух сотрудников заповедника "Денежкин камень" и 25 специалистами ФБУ "Авиалесоохрана" из Йошкар-Олы.

Что касается сотрудников уральской авиабазы, МЧС, специалистов пожарного отдела Гринпис России, волонтеров и добровольных лесных пожарных, то они уже покинули базовый лагерь.

Напомним, что первый пожар на площади в 63 га был локализован 22 июня. Возгорание произошло из-за грозы в труднодоступной горной местности Вересовый Увал, которая практически нетронута деятельностью человека.