СМИ: третья волна эпидемии не мешает предвыборным гастролям единороссов

После предвыборного съезда "Единой России" депутаты от партии приступили к отчетной кампании, которую федеральное руководство поручило провести до 10 июля.

Резко возросшая заболеваемость коронавирусом не останавливает их от очных встреч с россиянами, а кое-где партийцы и вовсе намерены охватить ими больше половины избирателей.

В руководстве "Единой России" заявляют, что не настаивают на офлайн-форматах, а любые встречи проводятся при соблюдении эпидемиологических правил. Как сообщил эксперт Константин Калачев, граждан раздражают ограничения, поэтому они совсем не против пообщаться с единороссами, полагает эксперт.

Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак сообщил, что депутаты всех уровней должны "выйти к своим избирателям и рассказать", как ЕР выполнила программу, с которой шла на думские выборы в 2016 году, пишет "Коммерсант.

Как сообщалось, если бы выборы депутатов Госдумы проходили в ближайшее воскресенье, почти треть из них не попала бы в следующий созыв, таково мнение экспертов, которые рассчитали коэффициент переизбираемости нынешнего состава нижней палаты парламента и, согласно своим экспертным оценкам, пришли к выводу, что у 168 из 443 нет шансов сохранить свои мандаты. Только 100 депутатов гарантированно останутся на местах, а остальным предстоит ожесточенная борьба за место в Госдуме.

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