25 июня ЛДПР проведет свой предвыборный съезд

ЛДПР 25 июня проведет в Москве свой предвыборный съезд.

На мероприятии будут выдвинуты кандидаты на выборы в Госдуму. Делегаты утвердят предвыборные списки и программу, с которой либерал-демократы пойдут на выборы.

Съезд пройдет в Институте мировых цивилизаций. В программе съезда - выступление лидера ЛДПР Владимира Жириновского, а также делегатов от региональных отделений партии.

Если бы выборы депутатов Госдумы проходили в ближайшее воскресенье, почти треть из них не попала бы в следующий созыв, таково мнение экспертов, которые рассчитали коэффициент переизбираемости нынешнего состава нижней палаты парламента и, согласно своим экспертным оценкам, пришли к выводу, что у 168 из 443 нет шансов сохранить свои мандаты.