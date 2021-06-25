25 Июня 2021
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский в сериале &quot;Слуга народа&quot; (2019) | Фото: okko.tv

Зеленский заявил, что Украина готова к полному разрыву отношений с ЛНР и ДНР

Украинский президент Владимир Зеленский не исключил, что если урегулирования конфликта на востоке страны не удастся достигнуть в нормандском формате, будет проведен всеукраинский референдум по вопросу Донбасса.

Не исключено, что по его результатам может стать полный разрыв отношений с ДНР и ЛНР, заявил глава государства в эфире телеканала "1+1".

В начале июня Украина представила стратегию своей внешней политики до 2024 года, из которой следует, что основной фокус внимания будет сосредоточен на борьбе с Россией. В документе говорится, что Киев пересмотрит отношения с Россией, если только Москва сдаст Донбасс и выплатит компенсации и репарации.

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Теги: Зеленский, Украина, Донбасс



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