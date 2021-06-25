Около 9 млн переболевших коронавирусом могут получить QR-коды к 30 июня

Получить QR-коды к 30 июня смогут около 9 млн россиян, переболевших коронавирусом.

Как заявил заместитель главы Минцифры Олег Качанов, в настоящее время ведется работа над тем, чтобы QR-код показывался не только тем, кто вакцинировался, но и тем, кто переболел.

"Единый регистр переболевших есть в информационных ресурсах Минздрава РФ… Мы сейчас с ними настраиваем интеграцию", - отметил Качанов в эфире телеканала "Россия 24".

18 июня Собянин объявил о начале работы "бесковидных" ресторанов. С 28 июня заведения общественного питания столицы смогут посещать только посетители, имеющие защиту от коронавируса. Впрочем, непереболевшим и не вакцинированным тоже можно в рестораны, но со справкой.