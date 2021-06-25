ФСБ России обнародовала кадры инцидента с британским эсминцем

ФСБ России опубликовала видео, которое демонстрирует нарушение границ РФ британским эсминцем Defender в Черном море.

Съемка велась из российского сторожевого корабля. Согласно кадрам, российская сторона ведет переговоры с британцами и предупреждает корабль о нарушении границ, уведомляя Defender, что будут вынуждены открыть предупредительный огонь.

При этом эсминец не меняет курс, после чего отдается приказ открыть огонь по нарушителю, "исключив попадание в Defender".

Ранее в МИД Британии заявили, что по эсминцу Defender не было произведено ни одного выстрела.

По словам главы ведомства Доминика Рааба, объяснение обстоятельств инцидента со стороны Москвы было «предсказуемо неточным».

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