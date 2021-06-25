25 Июня 2021
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Вакцина от коронавируса &quot;Спутник V&quot; (2021) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

Роспотребнадзор: антитела после "Спутника Лайт" появятся через 21 день

Антитела к COVID-19 после вакцинации вакциной "Спутник Лайт" появляются через 21 день.

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, "нужно привиться и через 21 день, как говорит производитель, наступит выработка антител". По ее словам, в случае с остальными препаратами человек не защищен от инфекции в течение 42 дней после первой прививки, поэтому в этот период нужно заботиться о здоровье, отметила Повова в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин поручил Росрезерву, Минздраву и Минфину до 25 июня внести в правительство проект распоряжения о поставке в регионы еще не менее 4 млн доз вакцины "Спутник Лайт".

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Теги: Спутник Лайт, вакцина, коронавирус



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