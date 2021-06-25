Роспотребнадзор: антитела после "Спутника Лайт" появятся через 21 день

Антитела к COVID-19 после вакцинации вакциной "Спутник Лайт" появляются через 21 день.

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, "нужно привиться и через 21 день, как говорит производитель, наступит выработка антител". По ее словам, в случае с остальными препаратами человек не защищен от инфекции в течение 42 дней после первой прививки, поэтому в этот период нужно заботиться о здоровье, отметила Повова в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин поручил Росрезерву, Минздраву и Минфину до 25 июня внести в правительство проект распоряжения о поставке в регионы еще не менее 4 млн доз вакцины "Спутник Лайт".