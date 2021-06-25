Азербайджан обвинил Армению в обстреле

Военное ведомство Азербайджана заявило, что его позиции на границе с Арменией подверглись обстрелу со стороны армянских вооруженных сил.

Ереван данное сообщение отрицает. По данным Минобороны Азербайджана, 24 июня подразделения вооруженных сил Армении с позиций близ села Айгедзор Бердского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении села Мунджуглу Товузского района. Пострадавших нет.

По данным военного ведомства, в настоящее время ситуация в этом направлении стабильна, сообщает РИА "Новости".

Отношения Армении и Азербайджана обострились в конце сентября прошлого года. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах. Боевые действия удалось прекратить благодаря подписанному в ноябре трехстороннему соглашению между Азербайджаном, Арменией и Россией.