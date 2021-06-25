Мордашов: Новые пошлины - "подарок европейским металлургам"

Экспортные пошлины на российскую металлопродукцию станут "подарком европейским металлургам".

Об этом сообщил глава совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов. По его словам, зарубежные аналитики уже благодарят кабмин России за такой подарок. От этой инициативы мировые цены на сталь возрастут, отметил Мордашов, сообщает РИА "Новости".

Минэкономразвития России предлагает с 1 августа и до конца 2021 года ввести временные экспортные пошлины на цветные металлы. Об этом сообщил глава министерства Максим Решетников.