25 Июня 2021
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Потоп в Крыму: власти ждут у моря погоды

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Происшествия Крым
Сергей Аксенов, паводок, Ялта, потоп, затопление Ялты (2021) | Фото: vk.com/aksenovrk

Власти Крыма заявили об ущербе от подтоплений в 171 млн рублей

Ущерб потопа в Крыму в настоящее время оценивается в 171 млн руб.

Как сообщил глава правительства региона Юрий Гоцанюк, продолжаются выплаты пострадавшим. В настоящее время 634 человека получили 37 млн руб.

Работа комиссий по оценке ущерба продолжается, сообщает РИА "Новости".

По словам главы МЧС Евгения Зиничева, работы по ликвидации основных последствий планируется завершить к 28 июня, для помощи пострадавшим из республиканского бюджета выделен 161 млн руб., а устранять последствия наводнения помогают более 2,5 тыс. сотрудников МЧС.

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Теги: Крым, потоп, ущерб



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