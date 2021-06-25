Власти Крыма заявили об ущербе от подтоплений в 171 млн рублей

Ущерб потопа в Крыму в настоящее время оценивается в 171 млн руб.

Как сообщил глава правительства региона Юрий Гоцанюк, продолжаются выплаты пострадавшим. В настоящее время 634 человека получили 37 млн руб.

Работа комиссий по оценке ущерба продолжается, сообщает РИА "Новости".

По словам главы МЧС Евгения Зиничева, работы по ликвидации основных последствий планируется завершить к 28 июня, для помощи пострадавшим из республиканского бюджета выделен 161 млн руб., а устранять последствия наводнения помогают более 2,5 тыс. сотрудников МЧС.

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