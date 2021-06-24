24 Июня 2021
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Общество За рубежом
Египет (2016) | Фото: Накануне.RU

Мантуров: Скоро россияне снова смогут лететь в отпуск в Египет

В ближайшее время для граждан России будет вновь будет открыто авиасообщение на курорты Египта. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на слова главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова. 

"Идет процесс досогласования технических вопросов и указа, который потребуется для того, чтобы принять уже непосредственно президентом (РФ Владимиром Путиным - ИФ). Поэтому я думаю, что наши коллеги из Минтранса и служб, которые занимаются вопросами авиационной безопасности, в ближайшее время доработают с египетскими коллегами, и будет возможно возобновить рейсы на курорты Египта. Думаю, это произойдет как можно быстрее", - заявил Мантуров, выразив надежду и на активные переговоры с Египтом о поставках российских самолетов Superjet 100.

Напомним, что еще в начале июня в Российском союзе туриндустрии подтвердили скорое открытие рейсов в Египет. Ряд СМИ со ссылкой на источники также сообщали, что Россия откроет регулярное, а затем и чартерное авиасообщение с Египтом уже в начале июля. Власти стран, якобы, уже подписали все необходимые документы.

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Теги: Египет, Мантуров, рейсы, отпуск



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