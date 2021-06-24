24 Июня 2021
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Политика В России Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото: kremlin.ru

Зеленский продлил санкции против СМИ, физических и юридических лиц РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в силу решения СНБО, которое продлевает санкции в отношении 312 физических и 103 юридических лиц, среди которых также числится гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

В перечень лиц, попадающих под ограничения, также входят гендиректор российского "Первого канала", главредактор телеканала "Russia Today", а также и другие СМИ. Среди них: ОАО "Первый канал. Всемирная сеть", телеканалы "РТР-Планета", ОАО "Телекомпания НТВ" и информационный канал "Россия-24".

Помимо этого, продление санкций также затронуло и часть военно-промышленных предприятий России, в том числе и тех, что находятся на территории Крыма. Не забыли и о "Благотворительном фонде Святителя Василия Великого", некоммерческой организации "Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом" и других организациях.

В свою очередь глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заверил, что действия Зеленского даром Киеву не пройдут, а ответные санкции могут и вовсе быть непубличными.

"Такие вещи пропускать мимо не следует, и я уверен, что Киеву это даром не пройдет. Ответные меры России не обязательно будут публичными и зеркальными. Но то, что это мимо не пройдет, я не сомневаюсь", - высказался Климов.

Он также заявил, что украинский президент "впал в безумие", поскольку не замечает, что Париж и Берлин "пытаются возобновить традиционные саммиты России и ЕС после того, как возобновились переговоры России и США".

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Теги: Зеленский, санкции, Климов



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