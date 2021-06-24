Пятничная вакцинация в "Ельцин-центре" отменяется из-за нехватки препарата

Из-за дефицита вакцины против коронавируса мобильный пункт вакцинации в "Ельцин-центре" в Екатеринбурге не будет работать в эту пятницу. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе центра.

"В связи с временным дефицитом вакцины в регионе и Екатеринбурге работа передвижного пункта вакцинации в "Ельцин-центре" 25.06.2021 невозможна и переносится на другую дату. О новой дате и времени сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.

Напомним, глава Свердловской области сегодня признался, что в регионе осталось меньше 20 тыс. доз вакцины против коронавирусной инфекции. При этом в Екатеринбурге прививать горожан уже нечем - оставшиеся дозы распределены между теми, кто давно записался в очередь на прививку.