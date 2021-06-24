Гуцериев решил выйти из "Русснефти" после введения санкций со стороны ЕС

Член совета директоров ПАО НК "Русснефть" Михаил Гуцериев решил покинуть компанию после того, как ЕС ввела против него санкции. Напомним, что речь идет о документе, введенном как мера воздействия на белорусские власти после инцидента с самолетом Ryanair.

"Михаил Гуцериев принял решение о выходе из состава Совета директоров ПАО НК "РуссНефть". Соответствующее заявление поступило в компанию", - сообщает пресс-служба.

Санкции в отношении Гуцериева подразумевают заморозку на территории ЕС всех активов бизнесмена. Сам же он не имеет права въезжать на территорию Евросоюза.