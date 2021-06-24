24 Июня 2021
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Политика В России Украина
Сергей Чемезов, Денис Мантуров, МАКС-2017 (2017) | Фото: Накануне.RU

Зеленский ввел санкции в отношении гендиректора "Ростеха" Чемезова

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о бессрочных санкциях против председателя совета директоров корпорации "ВСМПО-АВИСМА", генерального директора госкорпорации "Ростех", Сергея Чемезова.

Согласно указу, опубликованному на сайте президента, начиная с 24 июня Чемезову блокируют активы, ограничивают торговые операции, полностью прекращают транзит ресурсов и запрещают полеты и перевозки по территории Украины. Санкции также предусматривают предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами, запрет на участие в приватизации и аренде украинского госимущества, отказ на выдачу разрешений и лицензий Национального банка Украины, выдачу разрешений и лицензий на ввоз на Украину или вывоз из нее валютных ценностей, а также ограничения на выдачу наличных по платежным картам, передачу технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности.

Против Чемезова также бессрочно вводятся и иные санкции, которые соответствуют принципам их применения, установленным законом Украины "О санкциях".

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Теги: Чемезов, Зеленский, санкции, Ростех



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