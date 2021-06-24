В Новом Уренгое загорелся деловой центр "Строитель"

В 9-этажном здании делового центра "Строитель", расположенного в микрорайоне Дружба, 3 Нового Уренгоя произошел пожар. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС по ЯНАО, на данный момент горит порядка 500 кв.м.

Сообщение о возгорание поступило на пульт диспетчера сегодня в 18.28. Через несколько минут подразделения были на месте вызова, где начали бороться с огнем. На тот момент горела кровля, ориентировочно, на площади 50 кв.м. Позже пожар разросся .

Более 500 человек смогли покинуть здание самостоятельно, еще 10 удалось вывести силами пожарной охраны. На данный момент тушение пожара продолжается.

В МЧС также добавили, что часть офисных помещений в центре арендует предприятие "РОСПАН Интернешнл", однако по предварительной информации "РОСПАН" не арендует этаж, где находится очаг возгорания.