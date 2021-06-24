Антиковидные ограничения могут привести к концу сезона в Краснодарском крае - туроператоры

Туроператоры и хозяева гостиниц в Краснодарском крае считают, что введение властями антиковидных ограничений с 1 августа может означать конец сезона. Напомним, теперь для заселения в любой вид жилья понадобится или отрицательный тест на коронавирус, или справка о прививке.

"Трудно сказать, как люди будут реагировать: может быть, все побегут прививаться, а те, кто не захочет прививаться, решат аннулировать туры. Аннуляции могут быть массовыми, но туристам могут не вернуть всю уплаченную за отдых сумму. Текущая ситуация не является форс-мажором, поэтому отказаться от тура, скорее всего, можно будет только с предусмотренным в договоре штрафом", - цитирует РБК пресс-секретаря Российского союза туроператоров Ирину Тюрину.

Операторы говорят, что у них сейчас продано 75-80% туров на лета, при этом на Краснодарский край и Крым приходится 75% внутреннего туризма.