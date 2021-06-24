24 Июня 2021
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Пляж в Анапе (2020) | Фото: instagram.com/anapacity_com

Антиковидные ограничения могут привести к концу сезона в Краснодарском крае - туроператоры

Туроператоры и хозяева гостиниц в Краснодарском крае считают, что введение властями антиковидных ограничений с 1 августа может означать конец сезона. Напомним, теперь для заселения в любой вид жилья понадобится или отрицательный тест на коронавирус, или справка о прививке.

"Трудно сказать, как люди будут реагировать: может быть, все побегут прививаться, а те, кто не захочет прививаться, решат аннулировать туры. Аннуляции могут быть массовыми, но туристам могут не вернуть всю уплаченную за отдых сумму. Текущая ситуация не является форс-мажором, поэтому отказаться от тура, скорее всего, можно будет только с предусмотренным в договоре штрафом", - цитирует РБК пресс-секретаря Российского союза туроператоров Ирину Тюрину.

Операторы говорят, что у них сейчас продано 75-80% туров на лета, при этом на Краснодарский край и Крым приходится 75% внутреннего туризма.

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Теги: краснодарский край, туроператоры, путевка, отмены, туристы



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Ранее 24.06.2021 13:54 Мск С 1 августа отели Краснодарского края будут принимать только привитых гостей


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