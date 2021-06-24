Бесприютные. Что будет с Россотрудничеством на Украине?

В ходе конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Белграде глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что его агентство продолжит работать с русскоязычным населением Украины. Русский дом в Киеве был закрыт по решению властей Украины. Однако по словам чиновника, «есть неофициальные способы работы, которые естественно и безусловно мы используем и продолжим использовать».

Неофициальные способы работы, безусловно, есть. Однако большой вопрос, как именно Россотрудничество планирует их использовать.

Во-первых, ведомство изначально было представлено в Киеве всего одним человеком – Лидией Дьяченко, причем Лидия Николаевна изначально совмещала работу в Россотрудничестве с дипломатической службой – она являлась первым секретарем посольства на Украине. 16 апреля она скончалась, и кто теперь станет отправлять ее обязанности, неясно.

Тем более туманным остается вопрос, что конкретно имел в виду Евгений Примаков, говоря о «неофициальных способах работы». С одной стороны, напрашивается воздействие на украинское общественное мнение через интернет-ресурсы. Россия не так уж мало может предпринять с точки зрения воздействия на умы на Украине и использования «мягкой силы» – даже не имея физического представительства. К примеру, легко представить сервис для онлайн-консультаций по вопросам миграции, помощь абитуриентам, желающим учиться в России, вообще – агитация молодых украинцев за обучение в российских вузах. Вообще, очень значительная часть работы, которую проделывает современное Россотрудничество, легко выполняется через сеть – как, скажем, курсы русского языка вполне реально проводить в онлайн-формате, если вживую Русский дом закрыт.

Однако на практике ситуация выглядит так, будто Россотрудничество с облегчением свалило с себя лишнюю заботу, а теперь, со смертью ключевого работника, толком и не знает, что делать на Украине. Удивительно, но после того, как стараниями украинского правительства закрылся Русский дом на территории Украины, онлайн-ресурсы того же самого учреждения… прекратили работу тоже. Последние записи на страницах РС в фейсбуке и твиттере относятся как раз к апрелю, а собственный сайт прекратил обновляться и того раньше.

В этой связи вспоминается интервью Евгения Примакова, в котором он ответил на вопрос журналиста о работе в Прибалтике. В этих странах действительно неуютный климат для Россотрудничества – но предложения главы агентства звучат откровенно двусмысленно: Пусть они откроют какие-нибудь свои неправительственные организации, свои фонды, свои НКО, пусть назовут их Русскими домами. И мы готовы это поддерживать. Это при том, что работник настоящего Россотрудничества прикрыт официальным статусом, а при попытке создать такое НКО, его основатель быстро падет жертвой местной шпиономании. На Украине ситуация еще острее: местное государство, поощряющее неонацистские полубандитские группировки будет только радо, если подобную организацию образцово-показательно разнесут местные хунвейбины при стоическом спокойствии и отеческой улыбке правоохранительных органов. Однако никаких иных вариантов русским на Украине, похоже, и не остается: «неофициальные способы», которые «использует и продолжит использовать» Россотрудничество на Украине, очевидно, настолько секретны, что их невозможно показать публично.

К сожалению, работа Россотрудничества на украинском направлении в настоящий момент, очевидно, не ведется вообще. Между тем, Украина – это, мягко говоря, не второстепенное направление российской внешней политики. Россия уже упустила огромное количество возможностей в этой стране, и отсутствие активности на этом направлении преступно, а промедление – смерти подобно. Это сорокамиллионное государство, состоящее из культурно и этнически близких русским людей, и проспать остатки былого влияния Россия просто не имеет права.