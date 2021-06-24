Российские Робин Гуды: военный эксперт объяснил беспокойство США по поводу «ЧВК Вагнера»

Сотрудники «ЧВК Вагнера» являются в некотором смысле российскими Робин Гудами, поэтому их работа по защите угнетенных в африканских странах вызывает беспокойство у американских властей, желающих заполучить природные ресурсы на континенте. Об этом заявил военный эксперт Алексей Суконкин.

В действиях «ЧВК Вагнера» много авантюризма, который возможен только при условии полной автономности, считает специалист.

«Вагнеровцы» не всегда действуют разумно, часто это просто игра, что показывает их полную автономность от российского государства. Они своего рода Робин Гуды», — уверен Суконкин.

Так эксперт отреагировал на заявления представителей Госдепа США, которые считают, что «ЧВК Вагнера» нельзя считать частной компанией. В заявлении, опубликованном на сайте американского дипведомства, приводится аргументация, согласно которой российские бойцы выполняют стратегические цели России в Африке, а значит, имеют связи с правительством РФ.

«Я много общаюсь с ветеранами силовых структур и они говорят, что «ЧВК Вагнера» ничего не согласовывает с российским руководством и, тем более, не получает команды. А действует, как считает нужным», — заявил военный эксперт.

По его мнению, подобные заявления американцев говорят о том, что Вашингтон чувствует поражение в Африке и пытается хоть как-то нивелировать свой провал, для этого предпринимаются попытки дискредитировать Россию.

США злит эффективность «ЧВК Вагнера» в африканских странах, но эта эффективность основывается на бизнес-процессах, уверен Суконкин.

«ЧВК Вагнера» невероятно эффективна, потому что это бизнес-структура. Опять же, государственная структура не может быть настолько эффективной, поскольку у нее нет автономности», — резюмировал специалист.