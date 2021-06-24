Бондаренко не будет конкурировать с Володиным на выборах в ГД

Съезд КПРФ утвердил кандидатов на выборах в Госдумы по одномандатным округам. Об итогах выдвижения сообщила депутат ГД Ольга Алимова в Телеграм-канале.

Так, Алимова выдвинута в Энгельсском округе N166, в Балаковском N164 - Владимир Есипов, в Саратовском N163 - Александр Анидалов, в Балашовском N165 - Николай Бондаренко.

Таким образом, непосредственным соперником нынешнего спикера Госдумы Вячеслава Володина на выборах станет лидер фракции КПРФ в саратовской областной думе Александр Анидалов, а не депутат заксобрания Николай Бондаренко.

Ранее сам Бондаренко заявлял, что готов выступить против кандидата от "Единой России". Позже коммунист был задержан, при этом в руководстве КПРФ не увидели связи с грядущими парламентскими выборами, отметив, что решение о выдвижении будет принимать федеральный съезд.