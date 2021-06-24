24 Июня 2021
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Эмин Агаларов (2018) | Фото: mixnetm.ru

Открывшийся накануне музыкальный фестиваль "Жара" сегодня закрыли

Открывшийся накануне с помпой музыкальный фестиваль "Жара" в подмосковном "Крокус Сити Холле" уже сегодня закрыли.

Организаторы фестиваля, который должен был продлиться до 27 июня, предлагают возврат билетов или возможность прохода по ним на концерты на следующий год.

Между тем, Роспотребнадзор заинтересовался соблюдением организаторами противоэпидемических норм. За проведение массовых мероприятий с нарушениями деятельность площадки в Подмосковье может быть приостановлена на срок до 90 суток.

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Теги: фестиваль жара, закрытие, роспотребнадзор, крокус сити холл



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