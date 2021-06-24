В Челябинской области начнется диспансеризация для переболевших коронавирусом

В Челябинской области с 1 июля начнется углубленная диспансеризация для жителей, переболевших коронавирусной инфекцией. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

"Углубленная диспансеризация для переболевших начнется с 1 июля. Программа будет отличаться, там несколько других анализов. В случае сатурации ниже 94, будет назначен комплекс исследований, включая компьютерную томографию", - рассказала Ирина Гехт.

Напомним, в Челябинской области из-за роста заболеваемости коронавирусом больницы снова перепрофилируют под пациентов с коронавирусом.