В Нижневартовске детей готовы принять 45 лагерей

В Нижневартовске в первую смену детей и подростков принимают 45 лагерей. Оздоровление и досуг юных жителей организованы на базе общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования и культуры, а также социальных учреждений окружного подчинения, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Планируется, что пришкольные лагеря в нынешнюю летнюю кампанию посетят около 5 тыс.детей. Программы отдыха организованы по 12-ти тематическим направлениям. При их разработке организаторы отдыха ориентировались на запросы детей и родителей. К примеру, во второй средней школе работает лагерь с дневным пребыванием детей "Созвездие талантов".

Как рассказала начальник лагеря с дневным пребыванием детей средней школы №2 – многопрофильной имени Куропаткина Оксана Когут, лагерь посещают 150 детей, которые распределены по шести отрядам. Специалисты разработали для воспитанников программу "Время успеха". Данная программа по своей направленности является комплексной. Она включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, воспитания и отдыха в условиях пришкольного лагеря.

"В центре нашей программы – ребенок начала ХХI века. Мы учитываем ту социальную ситуацию, в которой происходит развитие современных детей. Для нас важно, чтобы каждый воспитанник лагеря чувствовал себя успешным, - рассказала Оксана Когут. – Цель педагогов – создать благоприятные условия для реализации способностей ребят. В работе с детьми задействованы 12 воспитателей. Перед детьми воспитатель ставит цели и задачи, успех в достижении которых требует сил и даёт возможность подтвердить или изменить свою самооценку, предоставляет ребёнку "поле успеха" в разных видах деятельности, предложенных игровыми ситуациями, участию в различных мероприятиях и чередованию творческих поручений на смене".

Рабочей группой городской межведомственной комиссии по организации отдыха оздоровления и занятости детей проведена проверка организации питания в лагерях дневного пребывания, действующих на базе средних школ №№ 2,7. В выездном заседании комиссии приняли участие представители родительской общественности, специалисты департамента образования администрации города, депутаты думы Нижневартовска.

"У организаторов питания проверено наличие и ведение журнала бракеража пищевых продуктов, журнала здоровья работников, наличие цикличного меню и его соответствие ежедневному, а также других критериев, - рассказала заместитель начальника управления дополнительного образования, обеспечения безопасности, организации отдыха и занятости детей департамента образования администрации города Виктория Алексюк. – Организаторам оздоровительной кампании мы рекомендуем ежедневно осуществлять контроль за организацией сбалансированного питания детей, соблюдением технологии приготовления блюд и санитарных норм".

По словам участника проверки, депутата думы города Нижневартовска, председателя думского комитета по социальным вопросам Павла Ларикова, в ходе рейда замечаний выявлено не было. Питание детей организовано в два потока в соответствии со всеми требованиями, меры эпидемиологической безопасности соблюдаются.