24 Июня 2021
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Политика В России
Геннадий Зюганов (2021) | Фото: kprf.ru

Зюганов, Савицкая, Грудинин: в КПРФ озвучили первую тройку партсписка

Сергей Обухов, секретарь КПРФ, озвучил расположение фамилий десяти персоналий в партийном списке КПРФ. К настоящему моменту работа второго этапа XVIII съезда КПРФ продолжается в подмосковном пансионате "Снегири", передает корреспондент Накануне.RU.

В федеральной части партсписка будут присутствовать: Геннадий Зюганов, Иван Мельников, Юрий Афонин, Николай Коломейцев, Владимир Кашин, Светлана Савицкая, Николай Харитонов, Юрий Синельщиков, Алексей Куринный, Дмитрий Новиков, Сергей Шаргунов и Казбек Тайсаев.

Большинство из них – давние соратники Зюганова, включая работу в ЦК партии. Кроме того, все перечисленные – действующие депутаты нынешнего состава Госдумы. Обухов добавил, что в списки партии обязательно войдут председатель совхоза им. Ленина Павел Грудинин и один из партийных спонсоров и экс-кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин.

Первой тройкой станут: Геннадий Зюганов, космонавт Светлана Савицкая и председатель совхоза им. Ленина Грудинин.

В федеральной части списка будет обязательно присутствовать губернатор Орловской области Андрей Клычков, в региональные списки попадут глава Хакасии Валентин Коновалов и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Ранее мы сообщали, что сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду" писатель Захар Прилепин приехал на съезд КПРФ с предложениями создания "левой" платформы, но его даже не пустили в зал, сам Зюганов ему предложил для начала выйти из СРЗР и потом продолжить разговор.

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Теги: КПРФ, списки



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