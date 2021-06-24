24 Июня 2021
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Политика В России Москва
Геннадий Зюганов (2017) | Фото: Накануне.RU

"Это его политическая ошибка": Зюганов – про союз Прилепина со "Справедливой Россией"

Глава КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал инцидент с писателем Захаром Прилепиным. Последнего сегодня не пустили на съезд коммунистов, куда он приехал, чтобы, по его словам, обсудить создание левой коалиции перед выборами.
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"Ему надо было идти в наш блок, и мы бы его приняли. Не знаю, кто его уговорил, но это его политическая ошибка идти вместе с Мироновым и Семигиным... Он сюда пришел, нас собрался штаб - 56 организаций. Мы приняли решение, где проводить (съезд – прим. ред.), когда проводим, кто участвует, кто пойдет на выборы - это коллективное решение, я не могу его нарушить. Что касается его появления здесь - я ему позвонил и сказал: "Захар, у меня хорошая идея - вы хорошо знаете мой телефон, звони в понедельник, когда надо встретимся, обсудим", - цитирует Зюганова РИА Новости.

Также глава КПРФ напомнил, что в партии уже есть лево-патриотическое движение: "Мы уже создали левопатриотическое движение, оно здесь присутствует. Вы можете подойти к каждому. Я не знаю, что он имеет в виду под этим, если он готов выполнять наши "десять шагов", тогда ему надо выходить оттуда ("Справедливая Россия - За правду" – прим. ред.)".

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Теги: геннадий зюганов, кпрф, захар прилепин, левая коалиция



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Ранее 24.06.2021 11:04 Мск Прилепина не пустили на съезд КПРФ после заявления о создании левой коалиции


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