Лондон заявил о "предсказуемо неточном" описании Москвой инцидента в Черном море

В МИД Британии заявили, что по эсминцу Defender не было произведено ни одного выстрела.

По словам главы ведомства Доминика Рааба, объяснение обстоятельств инцидента со стороны Москвы было «предсказуемо неточным».

"Корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через украинские территориальные воды. Мы делали это в соответствии с международным правом", – цитирует министра Reuters.

Напомним, Министерство обороны Великобритании также отрицает, что военные РФ открыли огонь по британскому эсминцу Defender в Черном море вблизи Крыма.

23 июня Минобороны России заявило о вторжении эсминца Defender в российские территориальные воды у мыса Фиолент в Крыму.

По данным российских военных, британский корабль вошел в воды РФ на три километра и не реагировал на предупреждения. Поэтому бомбардировщик Су-24 сбросил четыре осколочно-фугасные бомбы по курсу движения судна. Также сообщалось, что предупредительную стрельбу открывал пограничный сторожевой корабль.

После инцидента военный атташе Великобритании в России был вызван в Минобороны РФ.