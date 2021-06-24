24 Июня 2021
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Общество Свердловская область
Крестный ход, Екатеринбург (2021) | Фото: Екатеринбургская епархия

Крестный ход в Екатеринбурге планируют провести несмотря на коронавирус

Несмотря на третью волну коронавируса и отмену массовых мероприятий на территории Свердловской области, в Екатеринбурге пока не планируют отказываться от проведения традиционного Крестного хода. Об этом заявил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев.

По его словам, автомобилисты должны заранее распланировать свой маршрут, поскольку уже разрабатывается план перекрытия дороги. В частности, ГИБДД собирается перекрыть участок по ЕКАД в районе Ганиной Ямы.

"В Епархии следят за развитием ситуации. На данный момент уточняется программа и форматы. При подготовке к Царским дням ориентируемся на опыт минувшего года, когда главные богослужения и Царский крестный ход проходили при неукоснительном соблюдении мер санитарно-эпидемиологической безопасности", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской епархии.

Напомним, что массовый крестный ход во время Царских дней в Екатеринбурге традиционно пройдет с 17 на 18 июля. В мае состоялся крестный ход вокруг Свято-Троицкого кафедрального собора. Это была первая пасхальная служба митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения в этом статусе.

При этом, из-за третей волны коронавируса администрация Екатеринбурга и Роспотребнадзор не согласовали проведение выпускного в Уральском федеральном университете. Не удастся покрасоваться в новых нарядах и выпускникам школ. Из-за ограничений на неопределенный срок также перенесен Ural Music Night, Сабантуй-2021 и марафон "Европа-Азия". Отметим, информации об отмене "Иннопрома-2021", который запланирован на начало июля, пока не поступало.

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Теги: Крестный ход, Екатеринбург, перекрытие, кронавирус



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