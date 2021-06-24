24 Июня 2021
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Экономика В России
МС-21-300 с двигателями ПД-14. (2020) | Фото: пресс-служба корпорации &quot;Иркут&quot;

Ростех хочет поставлять на российский рынок МС-21 с отечественными двигателями

Глава Ростеха Сергей Чемезов хочет уйти от конкуренции с американскими двигателями хотя бы на российском рынке.

На встрече с Владимиром Путиным руководитель госкорпорации рассказал об успехах Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК). Так, разрабатывается двигатель для вертолетов "Ансат", который сможет с 2023 года заменить американские силовые установки производства Pratt&Whitney.

От конкуренции с Pratt&Whitney в самолетостроении Чемезов надеется уйти с помощью двигателей ПД-14, которые, правда, до сих пор не получили сертификаты, а значит пока не могут производиться серийно, хотя испытания и завершены. Серийные МС-21 с этим двигателей глава Ростеха оптимистично надеется начать предлагать покупателям в начале 2022 года.

"Изначально мы предполагали, что будем устанавливать различные двигатели – и американские двигатели, и наши отечественные – в зависимости от того, какой партнер какой двигатель хотел бы приобрести. Если это, допустим, зарубеж, может быть, они захотят американские двигатели, но внутри России мы можем предоставлять наши двигатели. Мы варианты различные предлагаем. В данной ситуации уже вся сертификация полностью проведена", - заявил Чемезов.

Правда, первый покупатель – "Аэрофлот" – получит самолеты с американскими двигателями, хотя эксплуатироваться "аэрофлотовские" МС будут, вероятно, в России.

Ну а Путина по-прежнему интересует судьба двигателей для широкофюзеляжных самолетов. Правда, пока их не на что ставить. Так, в апреле стало известно, что удлиненная версия Ил-96 не пойдет в серию – заказчиков нет. Есть российско-китайский проект CR929, но он пока планируется с американскими двигателями, да и сама разработка самолета неспешна – не собран еще даже первый образец для испытаний.

"Этот двигатель [ПД-35], думаю, ближе к 2025–2026 годам. Пока работы ведутся по нему, проводятся научные окры [опытно-конструкторские работы]. Я надеюсь, что мы в 2025-м, может быть, максимум в 2026 году", - заявил Чемезов по поводу ПД-35. "Будет возможность тогда на широкофюзеляжные самолеты ставить", - добавил Путин про пока не существующие самолеты. "Конечно. Мы будем делать все для того, чтобы максимально быстро создать этот двигатель", - ответил Чемезов.

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Теги: пд-14, пд-35, мс-21, cr929, ростех, сергей чемезов, аэрофлот



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