Свердловские коммунисты определились с кандидатами в Госдуму

Стали известны кандидаты КПРФ для выдвижения на выборы в депутаты Госдумы от Свердловской области. Соответствующее решение было принято сегодня в Москве на очередном съезде коммунистов. Как передает корреспондент Накануне.RU, глава свердловского обкома партии Александр Ивачев опубликовал список кандидатов.

По Серовскому избирательному округу будет выдвинут активист партии из Качканара, депутат местной думы Габбас Даутов, в Первоуральском одномандатном округе бороться за мандат будет генерал-лейтенант, заместитель командующего Уральским округом войск Нацгвардии области Тарас Исаков, в Асбестовском одномандатном округе кандидатом стала депутат думы города Наталья Крылова, в Нижнетагильском округе за кресло народного избранника будет соревноваться первый секретарь местного горкома партии Михаил Бояркин, в Березовском одномандатном округе выдвинут экс-кандидат в губернаторы Свердловской области, бизнесмен Алексей Парфенов.

В Свердловском одномандатном округе выдвинуты депутат ЕГД Римма Скоморохова и сам глава обкома Александр Ивачев.

Список территориальной группы, охватывающей ХМАО, ЯНАО и Свердловскую область, возглавит действующий депутат Госдумы Николай Езерский. На втором месте - уже упомянутый Ивачев, на третьем - депутат думы ХМАО Алексей Савинцев, на четвертом - Елена Кукушкина с Ямала. Пятое место досталось замкомандующего войсками Уральского округа Нацгвардии Тарасу Исакову, шестое - депутату екатеринбургской гордумы Римме Скомороховой.