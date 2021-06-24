На Южном Урале нет запаса вакцины от COVID-19

Челябинской области, чтобы сохранить темпы вакцинации, необходимо 75 тысяч доз вакцины от коронавируса еженедельно. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

"Запаса вакцины на сегодняшний день, я думаю, нет ни в одном регионе. Мы вакцинируем "с колес". Партия сразу уходит в территории. Сегодня утром мы получили 17 тыс. 100 доз и уже рефрижераторы пошли в Магнитогорск, Троицк, где вакцина заканчивается. Пошли туда, где люди были наиболее активны и вакцина уже на исходе", - рассказала она.

В понедельник в область поступит еще 50 тыс. доз вакцины. Они также будут направлены в территории.

"При этих темпах вакцинации порядка 75 тыс. доз в неделю мы должны получать для того, чтобы сохранить эти темпы. Подтверждение со стороны минздрава РФ есть. Свою заявку на это количество мы направили. Уверены, что она будет удовлетворена", - подчеркнула вице-губернатор.

Напомним, в регионе за неделю темпы вакцинации от коронавирусной инфекции выросли почти в три раза.