24 Июня 2021
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Общество Челябинская область
Вакцина от коронавируса &quot;Спутник V&quot; (2021) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

На Южном Урале нет запаса вакцины от COVID-19

Челябинской области, чтобы сохранить темпы вакцинации, необходимо 75 тысяч доз вакцины от коронавируса еженедельно. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

"Запаса вакцины на сегодняшний день, я думаю, нет ни в одном регионе. Мы вакцинируем "с колес". Партия сразу уходит в территории. Сегодня утром мы получили 17 тыс. 100 доз и уже рефрижераторы пошли в Магнитогорск, Троицк, где вакцина заканчивается. Пошли туда, где люди были наиболее активны и вакцина уже на исходе", - рассказала она.

В понедельник в область поступит еще 50 тыс. доз вакцины. Они также будут направлены в территории.

"При этих темпах вакцинации порядка 75 тыс. доз в неделю мы должны получать для того, чтобы сохранить эти темпы. Подтверждение со стороны минздрава РФ есть. Свою заявку на это количество мы направили. Уверены, что она будет удовлетворена", - подчеркнула вице-губернатор.

Напомним, в регионе за неделю темпы вакцинации от коронавирусной инфекции выросли почти в три раза.

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Теги: коронавирус, вакцина, вакцинация,



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