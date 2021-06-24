24 Июня 2021
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Происшествия Челябинская область
электрик, электрические сети, Тюменьэнерго, Россети Тюмень (2019) | Фото: te.ru

На Южном Урале ограбили энергообъект "Россетей". Чудом никто не пострадал

Энергетики "Челябэнерго" сегодня обнаружили, что неизвестные разграбили распределительную подстанцию (РП) "Подозёрная" 6 – 0,4 кВ в Копейске. Злоумышленники похитили четыре металлические двери и более 20 метров металлических перекрытий кабельных каналов. Энергообъект находился под напряжением, только благодаря стечению обстоятельств никто не пострадал.

Сейчас сотрудники "Челябэнерго" ремонтируют энергообъект и осуществляет его охрану до приезда специализированной охранной организации: в пешей доступности расположены жилые дома и общеобразовательная школа. Совместно с сотрудниками правоохранительных органов энергетики выясняют обстоятельства происшедшего.

"Часто в погоне за наживой нарушители забывают об осторожности, о том, что энергообъекты находятся под напряжением и являются зоной повышенной опасности. Любые попытки проникновения на объект могут привести к трагедии, страшной платой может оказаться здоровье и даже жизнь человека", - отмечают в пресс-службе "Россети Урал".

Энергетики компании напоминают: кражи цветных металлов и оборудования с энергообъектов представляют особую социальную опасность. Злонамеренное разрушение объектов электроэнергетики негативно влияет на все сферы жизнедеятельности населения, являясь причиной нарушения бесперебойного энергоснабжения. Порой в зоне отключения оказываются больницы, детские сады и школы, насосные станции, котельные, промышленные предприятия и производства, целые населенные пункты.

Совершая противозаконные действия, нарушители не задумываются о том, что любые случаи хищения оборудования электросетевого комплекса "Россети Урал" - "Челябэнерго" оперативно выявляются энергетиками в ходе плановых и внеплановых осмотров и рейдов по предупреждению и раскрытию краж цветных и черных металлов, электрооборудования с объектов энергетического комплекса на территории субъектов Челябинской области.

С целью предотвращения случаев хищения электросетевого оборудования и других противоправных действий служба безопасности филиала "Россети Урал" - "Челябэнерго" разработала и реализовала комплекс мероприятий, важной частью которого является эффективное взаимодействие с жителями Челябинской области.

В филиале "Россети Урал" - "Челябэнерго" работает телефон доверия. Позвонив по номеру (351) 267-80-57, жители Челябинской области могут сообщить о фактах правонарушений в сфере электроэнергетики: о попытках кражи оборудования линий электропередачи, подстанций, о случаях безучетного потребления электроэнергии и т.д..

Все звонки регистрируются и вносятся в журнал учета сообщений. Конфиденциальность поступившей информации гарантируется. Телефон доверия работает круглосуточно. В вечернее и ночное время прием обращений граждан осуществляется в режиме автоответчика. Можно позвонить также по единому телефону Центра поддержки клиентов "Россети Урал" 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).

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Теги: Россети Урал, ограбление, челябэнерго



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