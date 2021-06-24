Вопросы укрепления межконфессионального согласия обсуждал с духовными лидерами глава Карачаево-Черкесии

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов накануне встретился с председателем Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтием республики Исмаил – Хаджи Бердиевым и Архиепископом Пятигорской и Черкесской епархии владыкой Феофилактом, сообщает управление пресс-службы главы и правительства региона.

Рашид Темрезов поблагодарил всех представителей исламского и православного духовенства за взаимодействие, созидательную позицию и вклад в духовно-нравственное воспитание молодёжи и отметил важность просветительской деятельности и вклада духовенства в сложный период распространения коронавирусной инфекции с целью сохранения здоровья людей.

«Считаю крайне важной позицию духовенства в процессе укрепления института семьи и семейных ценностей. На протяжении многих лет Карачаево-Черкесия занимает лидирующие позиции по количеству межконфессиональных браков», - сказал Рашид Темрезов.

Обсуждали вопросы по укреплению межконфессионального согласия в республике, воспитанию молодёжи, сохранению духовных и культурных ценностей в обществе. Рашид Темрезов отметил, что духовных лидеров республики отличает стремление к постоянному диалогу с верующими, общее желание сохранить мир, стабильность и взаимодействие между людьми разных национальностей и вероисповедания.