24 Июня 2021
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Политика Карачаево-Черкесская Республика
кчр, флаг, карачаево-черкесия (2021) | Фото: Управление пресс-службы Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики

Вопросы укрепления межконфессионального согласия обсуждал с духовными лидерами глава Карачаево-Черкесии

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов накануне встретился с председателем Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтием республики Исмаил – Хаджи Бердиевым и Архиепископом Пятигорской и Черкесской епархии владыкой Феофилактом, сообщает управление пресс-службы главы и правительства региона.

Рашид Темрезов поблагодарил всех представителей исламского и православного духовенства за взаимодействие, созидательную позицию и вклад в духовно-нравственное воспитание молодёжи и отметил важность просветительской деятельности и вклада духовенства в сложный период распространения коронавирусной инфекции с целью сохранения здоровья людей.

«Считаю крайне важной позицию духовенства в процессе укрепления института семьи и семейных ценностей. На протяжении многих лет Карачаево-Черкесия занимает лидирующие позиции по количеству межконфессиональных браков», - сказал Рашид Темрезов.

рашид термезов, духовенство(2021)|Фото: Управление пресс-службы Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики

Обсуждали вопросы по укреплению межконфессионального согласия в республике, воспитанию молодёжи, сохранению духовных и культурных ценностей в обществе. Рашид Темрезов отметил, что духовных лидеров республики отличает стремление к постоянному диалогу с верующими, общее желание сохранить мир, стабильность и взаимодействие между людьми разных национальностей и вероисповедания.

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Теги: рашид темрезов, духовенств, о кчр



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