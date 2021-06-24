Губернатор Тюменской области утвердил увольнение своего зама Сысоева

Глава Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение об увольнении своего заместителя Владимира Сысоева, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

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Трудовой договор прекращён по желанию самого Сысоева с 25 июня.

Как сообщало Накануне.RU, Владимир Сысоев стал заместителем губернатора Тюменской области в марте 2019 г., перейдя на эту должность с поста депутата Тюменской областной думы от ЛДПР. В региональном правительстве он курировал департаменты экономики, труда и занятости населения, информатизации. Ранее депутата прочили на пост в правительстве Югры с перспективой назначения новым губернатором Ханты-Мансийского автономного округа.