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Политика Тюменская область
Владимир Сысоев (2018) | Фото: Накануне.RU

Губернатор Тюменской области утвердил увольнение своего зама Сысоева

Глава Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение об увольнении своего заместителя Владимира Сысоева, сообщили Накануне.RU в оперштабе.
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Как сообщало Накануне.RU, Владимир Сысоев стал заместителем губернатора Тюменской области в марте 2019 г., перейдя на эту должность с поста депутата Тюменской областной думы от ЛДПР. В региональном правительстве он курировал департаменты экономики, труда и занятости населения, информатизации. Ранее депутата прочили на пост в правительстве Югры с перспективой назначения новым губернатором Ханты-Мансийского автономного округа.

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Теги: Владимир Сысоев, заместитель губернатора Тюменской области, отставка



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