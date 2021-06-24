В Тюменской области учителей обязали отчитаться, что они в курсе последствий отказа от вакцинации

Учителей в Тюменской области обязали подписывать расписки о том, что они понимают, чем грозит отказ от прививки от коронавируса, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских во время совещания с руководителями средних специальных учебных заведений и вузов поручила брать расписки с сотрудников, которые отказываются вакцинироваться. В документе должно быть указано, что специалист осведомлен о всех возможных последствиях отказа от вакцинации.

"Прививка от коронавируса – забота не только о своем здоровье. В регионе уже есть случай, когда учительница в одном из муниципальных образований не захотела прививаться, заполнила письменный отказ, а потом заболела. При этом заразила четверых школьников. Виновнику грозит административный штраф до 500 тыс. руб. Важно помнить, если такие действия привели к смерти человека, за это предусмотрена уголовная ответственность, в том числе лишение свободы на срок до пяти лет", – подчеркнула заместитель губернатора.

Для вакцинации педагогического состава медицинские работники готовы выезжать в учебные заведения. Вакцины, как заверила Ольга Кузнечевских, достаточно. Только сегодня в регион поступило дополнительно 20 тыс. доз препарата.