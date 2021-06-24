ЕС ввел экономические секторальные санкции против Белоруссии

Евросоюз официально принял секторальные экономические санкции в отношении Белоруссии.

Как сообщается на сайте Европейского Совета, меры стали ответом на нарушения прав человека в Белоруссии, а также на принудительную посадку самолета Ryanair.

Санкции включают запрет на прямую или косвенную продажу, поставку, передачу или экспорт оборудования, технологий или программного обеспечения, предназначенных для использования в мониторинге или перехвате связи, а также на технологии для использования в военных целях.

Кроме того, ограничивается торговля нефтепродуктами, хлоридом калия и товарами для производства или изготовления табачных изделий, пишут "Известия".

Европейский инвестиционный банк прекращает любые выплаты или платежи по существующим соглашениям в отношении проектов в государственном секторе и по контрактам на оказание технической помощи.

21 июня был принят четвертый пакет санкций, в список попали 86 физлиц и организаций. Ранее Европарламент призвал ввести дополнительные санкции против Белоруссии и отстранить ее от спортивных совренований. Предлогом стало задержание координатора прошлогодних беспорядков Романа Протасевича.